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Quds: Израильские войска штурмуют Наблус и Вифлеем

Quds: Израильские войска штурмуют Наблус и Вифлеем

Израильские военные штурмуют город Наблус на Западном берегу реки Иордан, Вифлеем и Калькилию.Агентство Quds сообщило на своей странице в соцсети Facebook (принадлежит признанной в России экстремистской и запрещенной компании Meta), что столкновения произошли во время штурма лагеря палестинских беженцев «Дейше» в Вифлееме.

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