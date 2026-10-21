МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Экс-президент Сербии Александар Вучич имеет очень хорошие шансы на то, чтобы заручиться поддержкой избирателей на предстоящих парламентских выборах, по итогам которых определится глава правительства страны.
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