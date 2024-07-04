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Путин одобрил идею возродить контактную группу ШОС — Афганистан

Путин одобрил идею возродить контактную группу ШОС — Афганистан

Шанхайская организация сотрудничества продолжила следить за ситуацией в Афганистане. Россия поддержала возобновление работы специальной контактной группы по этому вопросу, заявил президент Владимир Путин на заседании совета глав государств — членов ШОС в Астане, сообщила пресс-служба Кремля.

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