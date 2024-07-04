Шанхайская организация сотрудничества продолжила следить за ситуацией в Афганистане. Россия поддержала возобновление работы специальной контактной группы по этому вопросу, заявил президент Владимир Путин на заседании совета глав государств — членов ШОС в Астане, сообщила пресс-служба Кремля.