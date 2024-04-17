А он хорош. Бл. как же он хорош. Эталон Бл. Я давненько такой запредельной упоротости не читал. Что ни фраза — то в гранит образца украинства.
Офигеть!.. или...эталонный кусок эээ ... гiдности!
Комментарии
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Александр Широков
Гнать к черту всех этих Царевых, Медведчуков...Нужно ещё разобраться откуда у него недвижимость в Крыму....
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1 час.
Ирина Назарова
Когда это окраина России перестала быть Россией ? Когда это национальность определялась по территориальному принципу? Тогда центристы , северяне или южане - это национальность? Искусственно созданная народность со своим диалектом . Они чокнулись настолько, что будучи русскими , предали свою русскость и стали запрещать русскую культуру и убивать своих же сограждан... В семье не без урода... Пора ставить их на место... Жаль только адекватных людей , которые стали заложниками этой жалкой кучи необразованных , продажных и недалеких существ...Украина - это Россия!!!
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1 час.
ВМ
Владимир Минаков
А ещё есть такие же "национальности" - американец, канадец, австралиец... Главное - наглосаксам захватить земли и там поселиться - и уже новая национальность...
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34 мин.
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