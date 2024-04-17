Офигеть!.. или...эталонный кусок эээ ... гiдности!

Ирина Назарова

Когда это окраина России перестала быть Россией ? Когда это национальность определялась по территориальному принципу? Тогда центристы , северяне или южане - это национальность? Искусственно созданная народность со своим диалектом . Они чокнулись настолько, что будучи русскими , предали свою русскость и стали запрещать русскую культуру и убивать своих же сограждан... В семье не без урода... Пора ставить их на место... Жаль только адекватных людей , которые стали заложниками этой жалкой кучи необразованных , продажных и недалеких существ...Украина - это Россия!!!