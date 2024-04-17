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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Офигеть!.. или...эталонный кусок эээ ... гiдности!

Офигеть!.. или...эталонный кусок эээ ... гiдности!

А он хорош. Бл. как же он хорош. Эталон Бл.  Я давненько такой запредельной упоротости не читал. Что ни фраза — то в гранит образца украинства.

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Комментарии
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Александр Широков
Гнать к черту всех этих Царевых, Медведчуков...Нужно ещё разобраться откуда у него недвижимость в Крыму....
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1 час.
Ирина Назарова
Когда это окраина России перестала быть Россией ? Когда это национальность определялась по территориальному принципу? Тогда  центристы , северяне или  южане - это национальность? Искусственно созданная народность со своим диалектом . Они  чокнулись настолько, что будучи русскими , предали свою русскость и стали запрещать русскую культуру и убивать своих же  сограждан...  В семье не без урода... Пора ставить их на место... Жаль только адекватных людей , которые стали заложниками этой жалкой кучи необразованных , продажных и недалеких существ...Украина - это Россия!!!
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1 час.
ВМ
Владимир Минаков
А ещё есть такие же  &quot;национальности&quot; - американец, канадец, австралиец... Главное - наглосаксам захватить земли и там поселиться - и уже новая национальность...
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34 мин.

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