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Четыре волны взрывов на военном аэродроме Староконстантинов и воздушная тревога в 10 областях, удары по Украине на сегодня, 4 декабря

Четыре волны взрывов на военном аэродроме Староконстантинов и воздушная тревога в 10 областях, удары по Украине на сегодня, 4 декабря

Четыре волны взрывов на военном аэродроме Староконстантинов и воздушная тревога в 10 областях, удары по Украине на сегодня, 4 декабря Юлия СоколоваГерани в Киеве.

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