Психолог рассказал, как понять, что вам кто-то завидует

Зависть — чувство коварное. Оно редко проявляется открыто, но часто отравляет общение и отношения. Как вовремя распознать завистника и уберечь себя от его токсичного влияния? Психолог и астролог Елена Нолари в статье Rsute.
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