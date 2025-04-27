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Психолог рассказал, как понять, что вам кто-то завидует

Психолог рассказал, как понять, что вам кто-то завидует

Зависть — чувство коварное. Оно редко проявляется открыто, но часто отравляет общение и отношения. Как вовремя распознать завистника и уберечь себя от его токсичного влияния? Психолог и астролог Елена Нолари в статье Rsute.

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