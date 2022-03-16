В Новосибирске член Общественного совета при ГУ провела для педагогов вебинар по организации профилактической работы по БДД с подростками

Член Общественного совета при ГУ МВД России по Новосибирской области, председатель Новосибирской областной общественной организации по профилактике дорожно-транспортного травматизма «Форпост» Ирина Морозова совместно с сотрудниками УГИБДД ГУ провели для педагогов вебинар по организации профилактической работы по безопасности дорожного движения с подростками.
Популярные статьи
- В Краснодарском крае полицейские проводят мероприятия по профилактике возникновения экстремистской идеологии в молодежной среде
- Более шести с половиной килограммов мефедрона изъяли Ленинградской области транспортные полицейские
- Около 20 иностранных граждан из Приморского края выдворят за пределы России
Свежие комментарии