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В Новосибирске член Общественного совета при ГУ провела для педагогов вебинар по организации профилактической работы по БДД с подростками

Член Общественного совета при ГУ МВД России по Новосибирской области, председатель Новосибирской областной общественной организации по профилактике дорожно-транспортного травматизма «Форпост» Ирина Морозова совместно с сотрудниками УГИБДД ГУ провели для педагогов вебинар по организации профилактической работы по безопасности дорожного движения с подростками.

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