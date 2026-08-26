Где в Петербурге закроют проезды с 28 августа 2026

Как сообщили 26 августа в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ), в Калининском районе с 28 по 30 августа нельзя будет проехать по улице Веденеева от проспекта Науки до Тихорецкого проспекта.
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