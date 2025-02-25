В Новосибирске четвертые сутки разыскивают без вести пропавших школьников

Новосибирцев просят оказать помощь в поисках 12-летнего Данила Баринова и 13-летнего Сергея Мищука. Подростки без вести пропали еще 21 февраля, в настоящее время их поисками занимаются волонтеры «ЛизаАлерт» и полиция.