В Санкт-Петербурге выпустят 50 тысяч «Подорожников» к 80-летию Победы

Приобрести проездной можно будет с утра 9 мая В Санкт-Петербурге в продажу поступят 50 тысяч «Подорожников», посвященных 80-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне, рассказали в городском комитете по транспорту 6 мая, во вторник.