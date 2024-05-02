Путин поздравил директора Большого театра с днем рождения

Президент России Владимир Путин направил поздравление с днем рождения худрука и главу Государственного академического Мариинского театра, гендиректора Государственного академического Большого театра России Валерия Гергиева.
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