10 интригующих фильмов, в которых искусственный интеллект восстал против человечества

Насоздают себе умных машин, а потом борются с ними! Обратная сторона технологического прогресса, а именно искусственный интеллект, который вышел из-под контроля и решил, что люди живут неправильно и их надо поработить или уничтожить, всегда занимала фантастов, будь то писатели или сценаристы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии