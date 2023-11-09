10 интригующих фильмов, в которых искусственный интеллект восстал против человечества

Насоздают себе умных машин, а потом борются с ними! Обратная сторона технологического прогресса, а именно искусственный интеллект, который вышел из-под контроля и решил, что люди живут неправильно и их надо поработить или уничтожить, всегда занимала фантастов, будь то писатели или сценаристы.