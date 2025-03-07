NYT перечислил страны «красного» списка США, гражданам которых запретят въезд

Белый дом завершает работу над запретом на въезд в США для граждан определенных стран. Как пишет The New York Times (NYT), список попавших под ограничение государств будет более широким, чем введенный во время первого президентского срока Дональда Трампа.
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