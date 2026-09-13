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Царьград

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Минобороны РФ: Беспилотники "Герань" уничтожили логистику в Николаеве

Минобороны РФ: Беспилотники "Герань" уничтожили логистику в Николаеве

Министерство обороны РФ заявило об успешных ударах беспилотниками «Герань» по логистическим центрам в районе Николаева.

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