Как старинное трофейное оружие помогло Советской армии

Гитлеровцы подошли к Москве, в столице началась паника. Возникла реальная угроза прорыва обороны столицы на волоколамском направлении.
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