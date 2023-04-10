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Как старинное трофейное оружие помогло Советской армии

Как старинное трофейное оружие помогло Советской армии

﻿﻿Гитлеровцы подошли к Москве, в столице началась паника. Возникла реальная угроза прорыва обороны столицы на волоколамском направлении.

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