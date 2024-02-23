Обманувшего российских военнослужащих бойца ВСУ ликвидировали в ДНР

Обманувшего российских военнослужащих в начале специальной военной операции (СВО) бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрия Коваля ликвидировали в районе села Красное в Донецкой народной республике (ДНР).
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