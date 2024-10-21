Ученые рассказали, как улучшить сон людям с психическими расстройствами

Справиться с бессонницей и тревожностью поможет тяжелое одеяло Эксперты из Университета Флиндерса установили, что утяжеленные одеяла помогают улучшить сон у людей с бессонницей и другими психическими расстройствами.
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