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Башкортстанда сәүдә үзәгендәге янгында дүрт кеше һәлак булган

Башкортстанның Стәрлетамак шәһәрендәге «Солнечный» сәүдә үзәгендә янгында дүрт кеше һәлак булган. Бу хакта ТАСС Башкортстан Республикасының ашыгыч хезмәтләренә сылтама белән хәбәр итә.

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