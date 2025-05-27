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People: сотрудник Гарварда пять лет продавал завещанные науке останки людей

People: сотрудник Гарварда пять лет продавал завещанные науке останки людей

В Соединённых Штатах Америки бывший руководитель морга при Гарвардской медицинской школе, 57-летний Седрик Лодж, был задержан по подозрению в краже и незаконной продаже человеческих останков, которые были предназначены для научных исследований.

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