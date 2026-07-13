Под Брянском сотрудники полиции перехватили двух курьеров аферистов, похитивших у граждан 3,5 млн рублей

Сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по Брянской области с разницей в несколько дней на выезде из областного центра задержали двоих сообщников телефонных аферистов – 46-летнего жителя Подмосковья и 21-летнего уроженца Липецкой области.
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