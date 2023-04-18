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Заяц, погоди: Минтранс просят разъяснить закон о детях-безбилетниках

Заяц, погоди: Минтранс просят разъяснить закон о детях-безбилетниках

В регионах по-разному трактуют федеральный закон, запрещающий высаживать детей-безбилетников из транспорта, и это мешает его эффективному применению, а в некоторых ситуациях угрожает безопасности и жизни несовершеннолетних, уверены в Госдуме.

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