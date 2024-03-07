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Из России выдворят гражданина Молдавии, обменянного на террориста Сенцова

Из России выдворят гражданина Молдавии, обменянного на террориста Сенцова

Руслан Кривобок/РИА Новости Басманный суд Москвы принял решение выдворить из страны гражданина Молдавии Петра Мельничука, которого обменяли с Украиной по формуле «35 на 35» в 2019 году — украинская сторона тогда получила в том числе Олега Сенцова.

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