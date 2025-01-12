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Царьград

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Изменение климата угрожает США лесными пожарами на $150 миллиардов

Изменение климата угрожает США лесными пожарами на $150 миллиардов

Из-за изменения климата в США растет риск лесных пожаров. С начала 2000-х число пожаров и их разрушительная сила заметно увеличились.

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