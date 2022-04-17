Военнослужащие окружного учебного центра ВВО в Чите провели экскурсию для юнармейцев отряда «Патриоты Забайкалья»

Военнослужащие окружного учебного центра ВВО в Чите провели экскурсию для юнармейцев отряда «Патриоты Забайкалья»

Мероприятие состоялось в рамках проведения окружного этапа конкурса «Воин Мира» армейских международных игр.

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