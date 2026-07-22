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Ответ на Fitbit Air: Garmin представила свой первый фитнес-браслет без экрана

Ответ на Fitbit Air: Garmin представила свой первый фитнес-браслет без экрана

Устройство отслеживает показатели здоровья и физической активности, работает до 10 дней без подзарядки Компания Garmin представила свой первый фитнес-браслет без экрана — Cirqa Smart Band, выйдя на рынок устройств для круглосуточного мониторинга здоровья, где уже представлены решения Whoop и Fitbit Air.

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