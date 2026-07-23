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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Минин о символической сборной ЧМ-2026 от ФИФА: «Возинья – чистая поп-история, и нельзя не поставить Кубарси»

Комментатор «Матч ТВ» Станислав Минин высказался о символической сборной лучших игроков чемпионата мира 2026 года по версии болельщиков от ФИФА.

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