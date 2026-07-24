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Калужские новости

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На трассе Калуга - Тула перевернулся автомобиль

На трассе Калуга - Тула перевернулся автомобиль

Авария произошла из-за маневра для предотвращения столкновения, автомобиль выехал на обочину и опрокинулся, пострадавших нетНа дороге Калуга - Тула, у поворота на село Грязново Ферзиковского района опрокинулся автомобиль.

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