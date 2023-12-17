Путин высказался о «снежном коме» нарастающих перед Россией задач

Путин: задачи перед Россией нарастают, как снежный ком, но Россия любит снег Президент России Владимир Путин заявил, что объем задач, которые стоят перед государством, продолжает нарастать подобно снежному кому, однако нужно на это настроиться, ведь РФ — зимняя страна, где любят снег.