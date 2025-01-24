Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 307 подписчиков

Ту-95МС Амурского соединения прошли проверку боеготовности

Ту-95МС Амурского соединения прошли проверку боеготовности

В Амурском авиационном соединении дальней авиации проходят комплексные занятия по боевой готовности. Они затронули соединения, дислоцированные в Амурской и Иркутской областях, а также на Чукотке и в Якутии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх