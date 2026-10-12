Один за четверых: в Киеве связали перебои водоснабжения с квотами на бронь Выяснилось, что перебои с водой в Киеве связаны не только с отключениями света, но и с нехваткой людей, которые должны возвращать оборудование в работу.
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