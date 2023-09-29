ФАС обяжет банки согласовывать все приобретения конкурентов

ФАС займется разработкой законопроекта, который позволит службе усилить контроль за сделками по покупке крупными банками их конкурентов, сообщила начальник управления контроля финансовых рынков Ольга Сергеева на круглом столе «Выравнивание конкуренции в банковском секторе – основа для успешной трансформации экономики», ее слова передает пресс-служба.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии