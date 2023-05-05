Мнения об украинском наступлении сильно разделились

Иллюстрация: РИА «Новости"/ AP Photo / Mstyslav Chernov 37% участников опроса «Что Вы думаете о контрнаступлении ВСУ?», проведенного на сайте нашего агентства, выбрали вариант «Если начнут, то это будет их последнее наступление», на втором месте ответ «Постараются испортить 9 Мая» — 26%.
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