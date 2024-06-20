Российский актер Леонид Гусаров погиб в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом в социальных сетях сообщает Жуковская детская школа искусств № 1, где Гусаров преподавал до конфликта на Украине театральное мастерство.
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