Каменоломни Качикката, расположенные в 10 км к юго-западу от Ольянтайтамбо, - это место, где можно увидеть удивительную инженерную работу, проделанную инками для добычи и перемещения огромных камней, использованных при строительстве Ольянты.
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