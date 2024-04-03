Вооружения, которые помогут ускорить военную спецоперацию

При помощи новых технологий должен радикально измениться весь характер СВО: от преимущественно наземной войны, где большая часть огневого поражения противнику наносится невысокоточными средствами поражения, до войны, где ключевую роль в нанесении огневого поражения будут играть высокоточные системы вооружения, авиация и беспилотные частично ….