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Военное обозрение

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Вооружения, которые помогут ускорить военную спецоперацию

Вооружения, которые помогут ускорить военную спецоперацию

При помощи новых технологий должен радикально измениться весь характер СВО: от преимущественно наземной войны, где большая часть огневого поражения противнику наносится невысокоточными средствами поражения, до войны, где ключевую роль в нанесении огневого поражения будут играть высокоточные системы вооружения, авиация и беспилотные частично ….

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