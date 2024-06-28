CSIC: В Испании обнаружили послание от таинственной цивилизации Тартесса

В ходе археологических раскопок у испанского населённого пункта Гуаренья была обнаружена небольшая табличка, которую специалисты относят к существовавшей более двух с половиной тысяч лет назад цивилизации Тартесса.
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