В ночь с 29 на 30 ноября в Омске планируют открыть движение транспорта на перекрестке улиц 70 лет Октября – Степанца – бульвара Архитекторов.
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В ночь с 29 на 30 ноября в Омске планируют открыть движение транспорта на перекрестке улиц 70 лет Октября – Степанца – бульвара Архитекторов.