Суд приговорил сбившего в Благовещенске девять человек водителя к 14 годам колонии

Водитель, устроивший в июне текущего года смертельное ДТП в Благовещенске, в результате которого погибли пять человек, а также четыре человека пострадали, был приговорен к 14 годам заключения в колонии общего режима.
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