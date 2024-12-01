НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

159 подписчиков

48 очков Девина Букера и Кевина Дюрэнта на двоих принесли «Финиксу» домашнюю победу над «Голден Стэйт»

Лидеры команды защитник Девин Букер и форвард Кевин Дюрэнт набрали 48 очков на двоих. На счету Букера 27 очков, 8 передач, 3 подбора и 2 перехвата.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх