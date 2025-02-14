РБК СТИЛЬ
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РБК СТИЛЬ

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Любовный текст: 7 книг о многогранности любовных чувств

Любовный текст: 7 книг о многогранности любовных чувств

«РБК Стиль» и «Подписные издания» признаются в чувствах к отличным книгам и их читателям. Найти открытку, придуманную в коллаборации издания и героев проекта «РБК Визионеры», можно в Москве и Петербурге: в «Рихтере», «Палатах на Льва Толстого», A-House и в музее «Полторы комнаты».

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