Любовный текст: 7 книг о многогранности любовных чувств

«РБК Стиль» и «Подписные издания» признаются в чувствах к отличным книгам и их читателям. Найти открытку, придуманную в коллаборации издания и героев проекта «РБК Визионеры», можно в Москве и Петербурге: в «Рихтере», «Палатах на Льва Толстого», A-House и в музее «Полторы комнаты».