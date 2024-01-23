Как может выглядеть памятник замерзшему коту Твиксу, который установят в Кирове

Изображения возможного памятника можно увидеть на видео СММ-редакция amic.ru подумала, как может выглядеть памятник выброшенному из поезда коту Твиксу, который в итоге несколько дней провел на холоде и замерз насмерть.
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