Благодаря действиям уполномоченного Владимирской области снижены штрафные санкции в отношении предпринимателя

В сентябре 2024 года к Уполномоченному по защите прав предпринимателей во Владимирской области Алле Матюшкиной обратился предприниматель областного центра по вопросу привлечения к ответственности за налоговое правонарушение, предусмотренное пунктом 3 статьи 122 Налогового кодекса Российской Федерации.