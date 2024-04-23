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По-моему, Ольге надо было снять побои и написать заявление в полицию...

По-моему, Ольге надо было снять побои и написать заявление в полицию...

Пару дней назад рассказывали, что в подмосковной Балашихе семья абу-бандитов жестоко избила одну из мам прямо на детской площадке.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Гнать всех тварей в ж..пу в их кишлаки.
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18 час.
ТО
Терехов Олег
Твари черножопые только толпой могут залу..ся, по одному чмошники последние!
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18 час.

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