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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У «Чикаго» лучший пул проспектов в НХЛ по версии Daily Faceoff. «Сан-Хосе» – 2-й, «Вашингтон» – 7-й, «Торонто» – 15-й, «Питтсбург» – 19-й, «Тампа» – 29-я, «Даллас» – 32-й

Daily Faceoff опубликовал рейтинг клубов по качеству пула проспектов. Проспектами считались полевые игроки не старше 23 лет, сыгравшие менее 50 матчей в НХЛ, а также вратари не старше 25 лет, сыгравшие менее 30 матчей в НХЛ.

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