В Нигерии люди хлынули в церкви ради бесплатной зарядки гаджетов

Во время воскресной проповеди в церкви массово заряжают свои телефоны и аккумуляторы жители города Енагоа (столица штата Байельса, Нигерия) из-за высокой стоимостью бензина и перебоев с электроснабжением, 29 сентября сообщает газета Daily Trust.