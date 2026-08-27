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Происшествия

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В Смоленске инспекторы ПДН оказывают адресную помощь школьникам в рамках акции «Помоги пойти учиться»

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции № 2 УМВД России по городу Смоленску присоединились к ежегодной благотворительной акции «Помоги пойти учиться», в рамках которой организована адресная помощь детям из семей, находящихся в сложной жизненной ситуации.

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