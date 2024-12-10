Власти Краснодара собираются ограничить доступ людей на улицу Красную Жители центра Краснодара в последние недели испытывают двойственные ощущения от появления праздничных инсталляций на улице Красной, которые привлекают каждый вечер тысячи посетителей.
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