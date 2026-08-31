Страшная находка в тайге: на месте поиска Усольцевых обнаружили тело

Красноярский край снова потрясла трагическая весть. В природном парке «Ергаки», одном из самых живописных и популярных туристических мест Сибири, обнаружено тело пропавшего мужчины.
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