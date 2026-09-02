Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Последняя жена Василия Сталина: в чем ее подозревали

Василий Сталин ушел из жизни в марте 1962 года, ему было всего 40 лет. Официальная причина смерти — алкогольное отравление.

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