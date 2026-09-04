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Аргументы и Факты

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Огненный шторм в Черном море: оружие РФ наказало Киев в ответ за атаку Сочи

Огненный шторм в Черном море: оружие РФ наказало Киев в ответ за атаку Сочи

Взрыв в акватории порта Сочи, кадры которого разлетелись по сети, стал очередной попыткой Киева напомнить о себе в разгар курортного сезона.

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